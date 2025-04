È il Cus Cagliari la prima finalista playoff del campionato di Serie B Femminile di basket. Il quintetto allenato da Federico Xaxa, infatti, ha ottenuto il passaggio del turno imponendosi in gara 2 di semifinale contro il San Salvatore per 37-63.

La sfida. L’avvio di gara è di marca selargina con il 13-11 del 10’. Nel secondo quarto il Cus Cagliari trova con maggiore continuità la via del canestro, ribalta la situazione e chiude il parziale sul +8 dell’intervallo (23-31 al 20’). Vantaggio consolidato nel corso della terza frazione (35-44 al 30’), prima del decisivo break degli ultimi 10’ che porta il vantaggio sul +26 finale. Per le cagliaritane, la sedicesima vittoria consecutiva vale così l'accesso alla finalissima. Migliori realizzatrici della sfida sono Caldaro e Gagliano, del Cus Cagliari, con 15 punti. Ora le universitarie attendono in finale una tra Antonianum Quartu e Mercede Alghero, le altre due semifinaliste, che si affronteranno stasera, alle 18.30, al pala Antonianum di via Monsignor Angioni a Quartu.

I Tabellini della gara.

San Salvatore-Cus Cagliari 37-63

San Salvatore: Melis, Vargiu 2, Lapa 2, Ingenito 9, Ruggeri 3, Miceli 13, Piras, Porcu 6, Pirina, Masnata 2. Allenatore Massa.

Cus Cagliari: Brun, Poddighe 14, Caldaro 15, Petronio 4, Saias 2, Pinna, Lai, Gagliano 15, Cassai 2, Salvemme 2, Corso 7, Garcia Leon 2. Allenatore Xaxa.

Arbitri: Zara di Oristano e Fiorin di Nurachi.

Parziali: 13-11; 23-31; 35-44.

© Riproduzione riservata