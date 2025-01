Un altro scontro diretto da affrontare con il coltello tra i denti. La Confelici Cagliari si prepara per il match interno di sabato (ore 17) contro la Stella Ebk, molto importante nelle gerarchie di partenza della prossima Poule Gold della Serie B Interregionale.

In piena fiducia grazie alle tre vittorie consecutive di inizio 2025 contro Vasto, Ferentino e Amatori Pescara, che hanno permesso di guadagnare il secondo posto solitario alle spalle della Carver Roma, gli esperini non vogliono smettere di correre dopo il leggero calo di fine 2024: «È normale che aver dovuto giocare un numero elevato e non consueto di gare, per giunta la maggior parte in trasferta in poco più di 10 giorni, non ci ha permesso di essere al 100% in alcune gare», afferma l'assistente allenatore Alessandro Sulis, «ma dobbiamo sempre ricordarci che il risultato finale di una partita talvolta è anche condizionato da elementi non controllabili non ultimo il valore degli avversari in quel determinato periodo della stagione. La pausa natalizia ci ha sicuramente permesso di riposare e recuperare alcune situazioni, ci ha dato la possibilità di concentrarci su noi stessi e su ciò che vogliamo proporre in campo».

La Stella Ebk è settima in classifica con 20 punti, e sgomita nel tentativo di staccare un pass per la Poule Gold. Nel match d'andata, disputato a Roma lo scorso 16 novembre, l'Esperia ebbe la meglio per 71-70 grazie a un canestro sulla sirena di Iba Thiam: «Credo che Stella Ebk sia uno dei progetti più seri e ambiziosi», sottolinea, «hanno investito in strutture e staff di primo livello, ad una squadra under 19 sono stati affiancati dei senior importanti per questo campionato. Per talento, taglia fisica e preparazione del loro staff sono una delle squadre più importanti, quindi per tutti sarà un piacere e uno stimolo extra confrontarsi con loro. Dovremo competere dal punto di vista fisico, controllare i rimbalzi e limitare le palle perse per non concedere loro punti facili».

Altri due punti ottenuti in uno scontro diretto farebbero molto comodo alla classifica della Confelici: «Per entrambe le squadre quelli in palio sabato sono due punti estremamente importanti quindi trattasi di un vero e proprio scontro diretto», conclude Sulis, «i ragazzi lo sanno bene e ne abbiamo parlato».

Serie C Unica. Arriva la terza sosta stagionale nel massimo campionato regionale. Un break che consente la disputa di due recuperi: sabato (ore 18) al PalaSerradimigni di Sassari va in scena il remake dell'ultima finale tra Torres e Innovyou Sennori. Sempre sabato, ma alle 19.30, la Sirius Nuoro riceve l'Antonianum. Il match era stato originariamente rinviato a causa dell'impraticabilità del PalaConi, casa dei "Sirbones".

© Riproduzione riservata