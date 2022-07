Due giocatori sardi nella nazionale maschile sono un record: il play Marco Spissu e l'ala Gigi Datome sono stati convocati dal ct Gianmarco Pozzecco per la gara di lunedì ad Almere (19.30) contro i padroni di casa dei Paesi Bassi, valida per la qualificazione alla Fiba World Cup 2023.

In realtà entrambe le formazioni sono già qualificate al secondo turno dopo l'esclusione della Russia, dove però ci si porta appresso i punti conquistati nella prima fase. Se l'Italia vince avrà quindi un'eredità di 6 punti grazie al doppio successo sull'Olanda e a quello sull'Islanda.

L'ala olbiese Gigi Datome rientra in azzurro dopo tre anni. Lo fa da neo campione d'Italia con l'Olimpia Milano, titolo vinto proprio con il Poz a fare da vice a Ettore Messina. Datome vanta ben 175 presenze in azzurro con 1.579 punti.

Il play Marco Spissu è invece entrato in nazionale nel 2020 e da allora è stato sempre convocato per le partite delle varie competizioni, Olimpiadi comprese. Per il sassarese che l'anno scorso ha giocato in Russia con lo Unics Kazan sarà la gara numero 18 in nazionale, dove finora ha realizzato 103 punti.

Da sottolineare anche la presenza di altri due ex della Dinamo: il centro Amedeo Tessitori e l'alapivot Achille Polonara. Tre, se si aggiunge il tecnico Edoardo Casalone, vice di Pozzecco anche in nazionale.

I convocati

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, UNICS Kazan - Russia)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Saski Baskonia – Spagna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Beko – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

