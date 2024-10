Troppo severo il primo test della stagione per la neopromossa Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che sabato, al ritorno nella Serie A2 Femminile di basket, si è trovata subito a fare i conti con la Clv-Limonta Costa Masnaga, tra le formazioni accreditate per la lotta al vertice.

Dopo un avvio tutto sommato positivo, le virtussine hanno perso progressivamente contatto, arrendendosi con largo passivo sul 79-47 finale. Il tecnico Fabrizio Staico, in ogni caso, non fa drammi: «Sapevamo di dover affrontare una formazione di livello», commenta, «Costa Masnaga è apparsa in forma e determinata a conquistare i punti in palio. Noi ci abbiamo provato, ma a tratti senza purtroppo poter incidere in maniera pesante sul punteggio».

La Sardegna Marmi, insomma, guarda al futuro con fiducia: «C’è da lavorare», dice, «ma sono fiducioso nel gruppo che, sabato, ha solamente perso una gara. Il campionato è lungo e difficile e abbiamo indubbiamente molti margini di miglioramento. E’ mancata la continuità, non certo il gioco. Abbiamo creato tanto ma purtroppo la precisione al tiro ci ha penalizzato per tutto il match. Nonostante il punteggio finale faccia pensare ad una gara a senso unico le ragazze hanno dato davvero tutto, anche se c’è qualcosa da limare.

Le note positive non sono mancate: «Sono contento della prestazione della squadra», conclude, «e vorrei anche sottolineare i primi punti in A2 di Ania Gallus, una giovane che si è battuta con determinazione e grande carattere».

