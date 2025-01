La Nuova Icom Selargius vuole confermarsi ammazzagrandi. Sabato pomeriggio (palla a due alle 16) le giallonere ricevono la visita del Repower Sanga Milano, vice capolista del Girone A di Serie A2 Femminile. Per la squadra di Maslarinos, sconfitta nell'ultimo turno contro Torino, l'obiettivo è ripetere le imprese interne compiute di recente, in casa, al cospetto di altre due corazzate per la categoria come San Giovanni Valdarno ed Empoli.

Le selargine sono innanzitutto chiamate a uno step di crescita dopo l'inaspettata battuta d'arresto di sabato scorso a Venaria Reale, contro una squadra impelagata nella zona playout: «Non abbiamo colto l’opportunità», afferma la lunga selargina Aida Thiam, «non abbiamo giocato bene di squadra. Talvolta siamo anche riuscite a prendere dei buoni tiri, che però non entravamo. Torino ha fatto meglio di noi sui due lati del campo».

Contro il Sanga, la Nuova Icom proverà a collezionare un altro scalpo “eccellente”: «Sappiamo che Milano è una squadra forte», aggiunge la pivot, «noi però faremo il nostro, proprio come abbiamo fatto nell’ultima partita in casa contro Empoli. Cercheremo di difendere forte e in maniera aggressiva e di condividere il pallone in attacco. Il segreto di queste prestazioni interne sta anche nel nostro pubblico, che ci dà sempre una grande energia».

