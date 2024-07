Avvio morbido a San Juan, in Portorico, nel gironcino del Pre Olimpico. Martedì alle 23.30 italiane la nazionale affronta il Bahrein, squadra che non è mai andata oltre il decimo posto nei campionati asiatici.

In azzurro tre sardi: Marco Spissu come play del quintetto base, Gigi Datome come capo delegazione e Riccardo Fois nello staff tecnico diretto dall'ex Dinamo Gianmarco Pozzecco.

Il gironcino è completato dai padroni di casa del Portorico ed è proprio questa partita, in programma venerdì alle 2.30 italiane, che sarà decisiva per il primato nel gruppo che consente di affrontare la seconda dell'altro gironcino composto da Messico, Costa d'Avorio e Lituania. Le vincenti delle due semifinali incrociate si affronteranno nella finalissima che mette in palio la partecipazione all'Olimpiade di Parigi in programma dal 27 luglio all’11 agosto.

© Riproduzione riservata