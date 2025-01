Niente tris di vittorie, anzi, la sconfitta al PalaSerradimigni contro Varese (81-86) è un colpo mortale per le speranze di disputare la Coppa Italia. La squadra sassarese fa l’errore di accettare i ritmi alti dei lombardi e non basta il bel finale col quintetto piccolo (quattro guardie e Renfro) per completare la rimonta che dal -14 arriva sino al -4. Per il Banco 26 punti di Fobbs e 20 di Bibbins.

CRONACA - I primi 70 secondi sono a senso unico: 8-0 per la Dinamo che segna con Veronesi, Bibbins e Fobbs in contropiede. Il vantaggio sale anche a +9, poi gli ospiti iniziano a rispondere dall’arco e con due triple di Johnson arrivano sino al 15-13 del 5’. Bibbins è immarcabile per Varese, Hands lo è per Sassari e una sua entrata porta al minimo distacco: 33-32 al 13’. Varese accelera e passa avanti: 33-37 con rubata di Tyus al 14’. Bibbins scuote la Dinamo ed evita la fuga degli avversari: 43-46 a metà partita.

Dopo l’intervallo Varese inizia con verve e mette in crisi il Banco: 43-51 al 22’ con tripla di Johnson. Gli rispondono dall’arco Fobbs, Veronesi e Bendzius per il controsorpasso (52-51). Salgono ancora i ritmi e aumenta l’imprecisione al tiro. Ci pensa Tyus a colpire con l’aiuto di Hands: -9. Il distacco sale a -14 nell’ultimo quarto con Bradford che segna 5 punti di fila. Sassari prova a rientrare con l’energia di Fobbs e il quintetto coi quattro piccoli e Renfro riesce a difendere meglio: 73-80 al 38’. Il Banco arriva sino al -4 con l’1/2 dalla lunetta di Veronesi a 70 secondi, ma i liberi di Alviti la chiudono.

