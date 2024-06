Uno dei talenti sassaresi rientra nell'isola. Come sesto italiano la Dinamo ha scelto Stefano Trucchetti, play di 177cm, classe 2006, che ha disputato la serie B Interregionale col Borgomanero.

Nell'ultimo campionato Trucchetti ha prodotto quasi 9 punti di media. Ottimo tiratore da tre punti, nonostante una statura non elevata, il play ha buona forza fisica come dimostrato anche nelle giovanili dell'Aurora Desio.

Stefano Trucchetti è cresciuto nella Don Bosco Sassari e ha poi lasciato l'isola per maturare e giocare in campionati competitivi. Ha fatto anche parte della nazionale Under 16 agli Europei.

