Solo 4 vittorie in 11 gare. Esattamente come nel campionato 2023/24 quando la Dinamo è rimasta sia fuori dalla Final 8 di Coppa Italia, sia fuori dai playoff scudetto. Il rischio è di ripetere quella che è stata l'annata più deludente da quando Sassari è approdata in serie A.

A limitare le prestazioni dei biancoblù allenati da Markovic la leggerezza dentro l'area: il Banco di Sardegna è ultimo per rimbalzi catturati, appena 30,5 e infatti non c'è stata finora una sola partita dove abbia catturato più rimbalzi dell'avversaria. Anche l'anno scorso era ultimo, nonostante ne catturasse due in più.

La coppia di pivot formata da Halilovic e Renfro mette insieme appena 8 rimbalzi. Troppo pochi, per compensarli ci vorrebbero guardie e ali da 5-6 rimbalzi di media, ma solo Bendzius garantisce quei numeri sotto i tabelloni. Il tecnico markovic non crede nella difesa a zona, come dichiarato, ma resta il fatto che le partite sono sempre ad handicap.

