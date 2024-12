Discorso salvezza archiviato. Il successo a Cremona vale il +8 sul penultimoposto e lascia socchiusa la porta della Final 8 di Coppa Italia. Decisiva la difesa nel secondo tempo: appena 21 punti concessi. È la seconda vittoria in trasferta di un Banco di Sardegna che sembra avere trovato una discreta continuità di rendimento. Positivo il debutto del neo acquisto Gazi (il migliore per plus/minus) e doppia cifra in attacco per Bibbins (18 punti), Bendzius (13) e Cappelletti (11) ma molto bene anche Renfro con 9 punti, 7 rimbalzi e 4 stoppate.

CRONACA - Avvio choc di Sassari che subisce l'aggressività di Cremona e un Dreznjak straripante contro Bendzius: 16-2 al 4'. È la panchina a dare energia al Banco, con il neo entrato Gazi (due recuperi e due contropiede), Renfro e Cappelletti che insieme a Bibbins diventa un fattore nella rimonta dove Bendzius riemerge come tiratore: -2 prima del 44-40 all'intervallo.

Nel terzo quarto tanti errori. Ne fa meno la Dinamo che pareggia con l'arresto e tiro di Bibbins e sorpassa con recuperata e schiacciata di Halilovic: 48-50 al 27'.

Nell'ultima frazione la difesa continua a tenere e l'attacco diventa fluido, con le triple degli italiani, tanto che il passivo cresce a dimensione inaspettata.

