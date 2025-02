Deve rialzare la testa Sassari, prima che le inseguitrici si facciano sotto, perché Napoli ha cambiato marcia e Cremona si è rinforzata. Domani sera al PalaBigi (ore 20.45) la Dinamo cerca il colpaccio. E poco importa se Reggio Emilia è in corsa per le Final Four, perché questo campionato ha moltiplicato i risultati inattesi, dimostrando un livellamento verso il centro data la mancanza di corazzate ma anche di squadre materasso se si esclude forse la sola Pistoia, in crisi societaria.

All'andata Reggio Emilia ha violato il PalaSerradimigni 79-72 con il play Wintton e l'alapivot Cheatam a fare da trascinatori. Il Banco non aveva però l'ala Sokolowski, infortunato, e non aveva ancora fatto arrivare Thomas, lungo che col suo atletismo e discreto talento offensivo è in grado di accoppiarsi sia coi centri Halilovic e Vincini, sia con l'ala Bendzius.

L'Unahotels propone la migliore difesa casalinga (incassa meno di 75 punti) e il primato a rimbalzo (oltre 40 di media). Il lavoro sotto i tabelloni e nella difesa dell'area dalla fisicità dei padroni di casa sono le chiavi del match.

Dei due ex Dinamo sicuro l'impiego di Vitali, mentre Gombauld dovrebbe andare in tribuna per turnover. A Reggio gioca anche l'ala cagliaritana Sasha Grant.

© Riproduzione riservata