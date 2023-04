Alla classica sul parquet di Brindisi ci arriva nelle migliori condizioni il Banco di Sardegna: +4 sui pugliesi che hanno perso in volata a Scafati per un solo punto. Significa che bissando la vittoria dell'andata il distacco diventerà incolmabile e il quarto posto sempre più solido. Il male minore è una sconfitta con scarto minore dei 18 punti ottenuti al PalaSerradimigni, che lascerebbero comunque la squadra sassarese in vantaggio nei confronti diretti, così come con Varese.

Dando un'occhiata alle spalle, l'avversaria più pericolosa è Venezia. Non solo perché è in vantaggio di un punto negli scontri diretti, ma perché sembra avere trovato la quadra e ha vinto 4 partite di fila, superando Tortona e Milano e ha un calendario che le può consentire di fare 5/5 e quindi o raggiungere la Dinamo, o acciuffare il quinto posto e non sarebbe certo un'avversaria comoda nei quarti scudetto. Anzi, a dirla tutta è il peggior accoppiamento che può capitare.

La formazione di Bucchi ha un obiettivo: arrivare ai playoff senza alcun infortunato e nella condizione fisica migliore per riuscire ad esprimere grande aggressività in difesa, la chiave di un girone di ritorno da podio.

© Riproduzione riservata