Trasferta insidiosa per la Confelici Carni Cagliari, che nel 7° turno d’andata della Serie B Interregionale vola nel Lazio, dove sarà ospite del Basket Ferentino (domenica, 18.30).

Rinfrancati dall’ultimo successo (quarto in stagione) contro Vasto, gli esperini proveranno a riprendere il percorso virtuoso lontano da Monte Mixi (due vittorie su tre trasferte contro San Paolo Ostiense e Palestrina):

«Il nostro inizio di stagione abbastanza buono», commenta l’ala granata Riccardo Picciau, «peccato solo per le due sconfitte, arrivate principalmente per delle lacune difensive che ci hanno penalizzato. Le note positive non mancano, tuttavia dobbiamo migliorare ancora su attenzione e atteggiamento. Non deve mai mancare il focus su ciò che prepariamo durante la settimana. L’anno è ancora lungo, abbiamo tempo per migliorarci e toglierci delle soddisfazioni».

L’Esperia, ora, può contare anche sul talento offensivo di Marco Giordano, che dopo una lunga fase di stop per infortunio è tornato trascinando i suoi al successo contro gli abruzzesi: «E’ un innesto importante nel roster», afferma, «non abbiamo ancora visto tutte le sue potenzialità, avendo fatto solo una partita e non essendo ancora al 100%, ma è un giocatore di un’altra categoria».

Il prossimo avversario è Ferentino, squadra che fin qui è andata a fasi alterne (solo due successi contro L’Aquila e San Paolo Ostiense), ma che può contare su un roster di ottimo livello, nel quale spiccano il realizzatore Roberto Rullo (ex Cagliari Dinamo Academy in A2) e il lungo Bisconti: «Quello di Ferentino è sempre stato un campo ostico, nel quale la vittoria ci è sempre sfuggita», ricorda Picciau, «dobbiamo puntare sul nostro punto di forza, ovvero la difesa. Sarà una partita tosta, ma siamo pronti e determinati a tornare con una vittoria in tasca».

