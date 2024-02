Capitano sul campo, club manager una volta appese le scarpe al chiodo e adesso direttore generale. Carriera velocissima e meritatissima per Jack Devecchi. La Dinamo Banco di Sardegna ha comunicato la promozione del ragazzo lombardo che da 17 anni vive in Sardegna e vive per la società sassarese.

Il presidente Stefano Sardara spiega: «Jack incarna al cento per cento l'uomo Dinamo e il suo apporto dall'altra parte del campo è stato immediatamente di grande impatto a tutti i livelli. Jack vive il club in maniera viscerale con una grande operatività e sono certo che in queste nuove vesti sarà un ulteriore valore aggiunto per tutti noi».

Il neo dg Devecchi commenta: «Ringrazio la proprietà per questa carica, ho sempre immaginato un futuro dietro la scrivania una volta appese le scarpe al chiodo ma non potevo sperare in un percorso così soddisfacente. C'è tanto lavoro da fare e come già avevo percepito la Dinamo è una macchina che non si ferma mai, che ha sempre un occhio rivolto al futuro e alla pianificazione a lungo termine. Fortunatamente il sentiment di chi lavora per il club è di profonda condivisione dei valori, in cui tutti si sentono parte del mondo Dinamo e lo vivono in prima persona: per questo guardiamo al futuro tutti insieme con fiducia ed entusiasmo».

