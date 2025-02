Resta intatto il terzetto di testa della serie A di basket in carrozzina. Merito anche dell'Asinara Waves E-Ambiente che ha superato la quarta forza del torneo, Reggio Calabria, per 89-64.

Decisivi il secondo tempo e la produzione offensiva della coppia Efeturk (36 punti) e Luszynski (21 punti).

Le altre due capolista sono Santo Stefano e Briantea84 Cantù. I brianzoli hanno vinto a Sorso contro la Dinamo Lab: 79-52. Match che i pluricampioni hanno messo in discesa già nel primo quarto: 30-16. Da sottolineare la prova del giovane Uras che ha segnato 10 punti in 21 minuti e ha pure catturato 5 rimbalzi.

Non era certo questa la partita da vincere ma diventa davvero difficile per la squadra sassarese raggiungere il quarto posto, che resta 6 punti distante. E il calendario non aiuta la Dinamo Lab che nelle prossime due partite affronterà le altre primatiste: prima Santo Stefano e poi il derby col Porto Torres.

