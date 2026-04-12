Storico primato nella serie A di basket in carrozzina per la Dinamo Lab. La squadra sassarese vince a Meda contro i pluricampioni d'Italia della Briantea84 Cantù per 68-60 e conquista il primo posto. Inattaccabile a una giornata dal termine della stagione regolare, perché anche qualora venisse raggiunta dai brianzoli sfrutterebbe la migliore differenza canestri.

In un palazzetto tutto esaurito i padroni di casa hanno provato nei primi due quarti a scappare, raggiungendo anche il vantaggio indoppia cifra: 38-30 all'intervallo. Nel terzo quarto un break di 12-0 ha consentito a Ghione e compagni di rimettere in equilibrio il match e di passare in testa per poi controllare con una condotta quasi perfetta sia in difesa sia in attacco.

Tabellino Dinamo Lab: Papi 12, Revuelta 2, Saaid 2, Murakami 16, Ghione 6, Canella ne, Mosler 22, Esteche 4, Lindblom 2, Marquinhos, Uras 2. All. Foden.

Vittoria anche per l'altra formazione sarda, l'Asinara Waves Porto Torres che ha espugnato Vicenza 62-50 consolidando il quinto posto.

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