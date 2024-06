Giocatori della Dinamo Lab protagonisti agli Europei Under 23 di basket in carrozzina che si sono disputati a Madrid.

Sul trono d'Europa è salita la Gran Bretagna che ha sconfitto 60-40 la Germania. Migliore realizzatore della finale il giocatore della Dinamo Lab Charlie McIntyre che ha realizzato 18 punti e ha smazzato anche ben 8 assist. Decisamente l'Mvp.

I suoi due compagni di squadra Carlo Uras e Simone Carta hanno invece perso la finalina per la medaglia di bronzo. La Turchia ha sconfitto l'Italia 67-56. Per Uras ben 15 minuti in campo con 4 rimbalzi, ma in una serata poco felice al tiro. Non è invece entrato, come altri quattro giocatori, Simone Carta.

rimasto in panchina anche il terzo sardo, Federico Bobbato, in forza all'Asd Asinara/Gsd Porto Torres.

