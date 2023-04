Una autentica bomba sganciata sulla serie A di basket: il Tribunale Federale, a seguito del deferimento della Procura federale “per atti di frode sportiva e di illecito sportivo” ha applicato alla società Openjobmetis Pallacanestro Varese la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-2023.

Una sanzione che rivoluziona la classifica. Varese era quinta a 28 punti, 2 punti sotto la Dinamo che occupa il quarto posto. Adesso il club lombardo finisce ultimo da solo con 12 punti, a -4 da Verona che diventa penultima e -6 dalla salvezza.

La squadra sassarese invece è più che mai solida al quarto posto con 4 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici tra le quali c'è Brindisi alla quale rebderà visita domenica.

