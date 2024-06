Un play sassarese nella nazionale maggiore, Marco Spissu, e uno in quella Under 18, Stefano Trucchetti. Il play classe 2006, appena rientrato alla Dinamo dopo le esperienze nella Penisola con Desio e Borgomanero, è stato convocato dal coach Marco Sodini per il raduno di Seregno (Milano) dal 4 al 12 luglio.

Sono 15 gli azzurrini che si alleneranno per prepararsi ai campionati Europei Under 18 in programma a Tampere in Finlandia dal 27 luglio al 4 agosto.

Sono previste due amichevoli il 10 e l’11 luglio contro i pari età della Slovenia. La squadra partirà poi per la Spagna per il Torneo di Logrono (dal 19 al 21 luglio), con le sfide a Grecia, Lituania e Spagna.

Sarà poi la volta dell’Europeo che vedrà l’Italia affrontare, nel Girone C, Serbia, Israele e Lettonia trovando poi, nell’incrocio, le squadre del raggruppamento D, ovvero Spagna, Slovenia, Lituania e Finlandia.

