Per prendere meglio la rincorsa verso una carriera promettente, il sassarese Riccardo Pisano ha accettato l’offerta in serie B della Ristopro Janus Fabriano, società che sta provando a rilanciare il basket marchigiano.

Classe 2005, il play-guardia della Dinamo è alto 191 cm e negli ultimi due anni ha iniziato a mettere anche qualche chilo di muscoli al servizio di una buonissima tecnica e una grande applicazione tattica. Riccardo Pisano ha finora beneficiato del doppio tesseramento: dodicesimo nella serie A e titolare nella C Silver come Torres Sassari dove è andato in crescendo e nel campionato appena concluso ha sfiorato i 18 punti. Il servizio di scouting Iyalhoop lo ha inserito nella Top 25 dei migliori italiani nati nel 2005.

Per il giocatore sassarese la sua prima stagione fuori dall'Isola rappresenta l'opportunità di avere minutaggio in un campionato più consono al suo attuale livello, per provare a migliorare ancora, seguendo magari lo stesso percorso fatto da Marco Spissu, che era partito proprio dalla serie B per arrivare pian piano in A da protagonista.

