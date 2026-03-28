Ultima tappa della regular season per il Cus Cagliari, che domenica sarà di scena ad Alcamo per una sfida decisiva in ottica playoff. Le universitarie, reduci da due vittorie importanti contro Bolzano e Rovigo, si giocano tutto nell’ultimo impegno prima del turno di riposo previsto all’ultima giornata di Serie A2 Femminile.



Il quadro è semplice: una vittoria garantirebbe la qualificazione alla poule promozione, mentre una sconfitta obbligherebbe a guardare i risultati delle dirette concorrenti, con scenari più incerti.

«Dobbiamo pensare solo a vincere, senza fare calcoli», ha spiegato coach Federico Xaxa alla vigilia. «Sappiamo che i playoff dipendono da noi e andremo ad Alcamo con questo obiettivo».



Dall’altra parte il Golfobasket, squadra in crescita dopo un avvio complicato e ancora in corsa per la qualificazione. Le siciliane arrivano dalla sconfitta di misura contro Faenza e cercheranno riscatto davanti al proprio pubblico. Da segnalare la presenza in panchina, in qualità di assistente, del tecnico sardo Beppe Caboni.



Per il Cus sarà una sfida impegnativa, in un ambiente caldo, ma le cagliaritane si presentano con fiducia dopo le ultime prestazioni e con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani.

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