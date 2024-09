Una sfida forse impari, ma sicuramente affascinante. Anche se si tratta soltanto di un'amichevole. La Sardegna Marmi Virtus Cagliari si prepara per l'appuntamento di domani a Nuoro (palestra di via Lazio), quando alle 18.30 affronterà le Dinamo Women in amichevole.

Al cospetto di una formazione della massima serie, le biancoblù cercheranno di fare bella figura, anche se l'obiettivo resta quello di mettere chilometri nel motore in vista dell'esordio nel torneo di Serie A2 Femminile, fissato per il 5 ottobre sul campo di Costa Masnaga.

«Sono davvero felice per l’occasione che si è stata offerta dalla Dinamo Sassari», afferma coach Fabrizio Staico, «quello contro le Women per noi è indubbiamente un primo test di grande spessore sia tecnico che fisico. Ovviamente l’unica cosa che non conterà sarà il risultato finale, perché del resto le due squadre si differenziano tantissimo in considerazione dei campionati che andranno a disputare. Noi della Virtus con molta serenità e un forte entusiasmo, utilizzeremo questa sfida per cercare di rimanere il più vicino possibile alle loro indiscusse caratteristiche a prescindere, ripeto, dall’andamento del match e del risultato finale che è irrilevante. Per il resto il lavoro prosegue senza intoppi e con grande intensità con il gruppo che si cementa sempre più e questo, credo sia un fattore importante in vista dell’imminente stagione».

