La plurititolata Schio non ha troppe difficoltà nel battere la Dinamo Women: finisce 89-59 il nono turno della A1 femminile.

La squadra sassarese ha lottato per un quarto (22-17 per le vicentine) poi ha iniziato a faticare contro la vice capolista ed è andata al riposo a -13. Non sono bastate le ottime prove dell'esterna Taylor (24 punti con 10/12 dalla lunetta) e della lunga Begic (16 punti) per opporsi a una formazione che ruota dieci-undici giocatrici.

Troppo pesante il divario a rimbalzo per riuscire a stare in gara contro una corazzata che ha in Venezia l'uncia rivale per lo scudetto: 47-21 i rimbalzi a favore delle padrone di casa.

