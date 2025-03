Una buona Dinamo Women se la gioca quasi sino alla fine contro il Geas Sesto San Giovanni. Al PalaSerradimigni finisce 70-82 per le ospiti, che come la squadra sassarese non potevano migliorare la propria posizione. Solo che la formazione di Zanotti farà i playoff scudetto, mentre Carangelo e compagne dovranno giocarsi la salvezza nei playout.

L’avversaria sarà il Brixia Brescia, che ha il fattore campo nell’eventuale bella. Si parte il 5 aprile sul parquet lombardo, gara di ritorno il 9 a Sassari ed eventuale terza partita il 13 aprile sempre a Brescia.

La Brixia ha sempre battuto la Dinamo Women ma di stretta misura. Incoraggiante la partita contro il Geas dove oltre a una strepitosa Taylor da 30 punti ha messo in mostra la serata ottima al tiro di Toffolo: 16 punti con 5/8 da tre. Per Gonzales 11 punti, mentre Begic ha avuto qualche difficoltà in attacco ma ha preso 6 rimbalzi. Per Carangelo più assist (7) che punti (5).

