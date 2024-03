Cerca il tris la Dinamo Women che sabato ospita la Brixia Brescia al PalaSerradimigni con inizio alle 16. Se la squadra sassarese bissa la vittoria dell'andata (82-64) mette una seria ipoteca sui playoff per lo scudetto di basket femminile.

Il coach Antonello Restivo spiega: «Stiamo facendo un gran lavoro concentrandoci sulla singola gara, abbiamo fatto una gran partita a Battipaglia, invece Brescia è più strutturata nelle lunghe e con più esperienza, ci vorrà tanta concentrazione e speriamo che anche l'orario favorisca l'afflusso del pubblico. Vogliamo i playoff anche perché pensiamo di meritarli».

Un po' di influenza per Ivana Raca, ma il suo recupero viene dato per scontato. Proprio l'esterna serba è stata la migliore nel colpaccio in terra lombarda, con 19 punti. In quella gara ottime anche le prove di Carangelo (16 punti), Hollingshed (13) e Toffolo (11).

