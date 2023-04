Quarto posto in campionato, seconda fase di Eurocup femminile, semifinale di Coppa Italia e i quarti scudetto persi col Geas dopo due partite che con un pizzico di fortuna potevano avere esito opposto. Tutti in piedi per la Dinamo femminile che ha disputato una stagione clamorosa e ha ottenuto il risultato più importante: farsi amare dai tifosi che sempre più numerosi hanno affollato il PalaSerradimigni.

Il coach Antonello Restivo commenta così: «Dispiace sul +7 per due fischi dubbi, però ringrazio le ragazze perché recuperare una gara fuori casa dopo quell'avvio può farlo solo chi ha cuore e orgoglio importante e loro lo hanno, come dimostrato in tutto il percorso di una stagione con uno step clamoroso».

Adesso inizia la programmazione della stagione 2023/24: «Ora dobbiamo cercare di confermare il più possibile perché queste ragazze ci tengono davvero e non capita spesso. Sono orgoglioso della mia squadra, sarebbe importante averle anche il prossimo anno».

