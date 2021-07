Dopo i cinque volti nuovi, iniziano le conferme in casa della squadra sassarese che disputerà non solo la seconda stagione nella A1 femminile, ma debutterà pure nell'Eurocup, la vecchia Coppa Ronchetti.

La Dinamo ha ufficializzato la conferma del play-guardia Cinzia Arioli, classe 1984, che disputerà la stagione numero 14 in Sardegna, perché nel curriculum della giocatrice lombarda ci sono già otto campionati non consecutivi col Cus Cagliari, quattro col San Salvatore Selargius e quello della stagione conclusa con la salvezza per la matricola Sassari.

Cinzia Arioli commenta: “Se è stato bello fare il capitano al primo anno di A1 nella Dinamo è ancora più emozionante e stimolante farlo nella seconda stagione, dove gli obiettivi sono quelli di fare uno step in più e vivere un campionato più tranquillo. La squadra ha inserito giocatrici più esperte, anche se va detto che pure alcune concorrenti si sono rinforzate”.

Leadership e utilità che va ben oltre le cifre (8 punti e 4 assist) per Cinzia Arioli che ha saputo destreggiarsi in due ruoli e offrire un contributo anche dopo l'infortunio.

