Lotta, scalda il pubblico ma perde in volata: al PalaSerradimigni si impone Cholet, 75-78 il finale per i francesi che erano già qualificati. La Dinamo aveva già salutato la Europe Cup, ma se non altro chiude con una gara onorevole.

Recuperato appieno Sokolowski, migliore marcatore del match con 14 punti. Subito dopo Halilovic con 12 e Bendzius e Gazi con 11 a testa.

CRONACA- Sta fuori il neo arrivato Rashawn Thomas (potrebbe giocare contro Milano). Solito quintetto straniero per il Banco. Ottimo avvio: 9-0 al 3’ con 6 punti di Gazi. Il coach francese non ci sta e cambia tutto il quintetto. Cholet entra in gara e addirittura sorpassa con due liberi di Wheeler: 9-10 in due minuti. Pian piano Bulleri inserisce tutta la panchina, con gli italiani. Cholet va a +6 senza concedere rimbalzi offensivi alla Dinamo ma anche con gli arbitri che ignorano tre falli in attacco di fila.

È Tambone a guidare il recupero nel secondo quarto: 27-28 al 15’ ma Halilovic sbaglia troppo da sotto e i francesi si staccano nuovamente e prendono il largo: 31-41 con schiacciata di Vautier. Le provvidenziali bombe di Bandzius e Gazi (già in doppia cifra) consentono di andare al riposo con un passivo contenuto: 37-43.

Si riprende con un terzo quarto arruffone da parte di entrambe le formazioni, ma Cholet se non altro fa canestro dall’arco: 41-54 al 25’ con Bracq. La Dinamo scalda la mano nel tiro da tre e con Bendzius e Sokolowski si riavvicina: 56-60.

Sale l’intensità difensiva della Dinamo, Halilovic con le sue entrate affonda nella difesa francese: 67-68 al 36’. Da 8 metri Veronesi segna per il sorpasso (70-68). Nel finale arroventato una schiacciata a testa per Vincini e Vautier. Perde palla Cappelletti e Campbell lo punisce con la tripla del 75-78 a 6 secondi dalla sirena. La tripla di Veronesi finisce poi sul ferro.

