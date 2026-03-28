La Virtus Cagliari conquista l’undicesima vittoria stagionale in A2 Femminile superando la Jolly Acli Livorno al PalaRestivo. A decidere una gara rimasta in bilico fino agli ultimi possessi è stata El Habbab, protagonista della fiammata conclusiva.

L’avvio sorride alle biancoblù, subito avanti 12-5 con Nativi. Livorno, però, reagisce e riporta la gara sui binari di un equilibrio che accompagna il match per larghi tratti. Nel terzo quarto sono le toscane a provare l’allungo, arrivando anche sul +8 e prendendo momentaneamente in mano l’inerzia.

La Virtus, però, rientra subito a contatto per poi piazzare il colpo decisivo negli ultimi due minuti: qui emerge El Habbab, che indirizza definitivamente la sfida.

Un successo significativo anche per il valore dell’avversario, ancora in corsa per il sesto posto. Nel prossimo turno le cagliaritane saranno attese dal derby sul campo della Nuova Icom Selargius, mentre proprio le giallonere, in caso di vittoria domani a Milano, potrebbero agganciare la sesta posizione.

Virtus Cagliari-Basket Livorno 62-58

Sardegna Marmi Ca: Naczk 1, Zieniewska 7, El Habbab 22, Corda 4, Nativi 13, Deidda ne, Gallus, Pasolini 2, Mattera 6, Tykha 6, Pellegrini 1, Anedda. Allenatore Staico

Jolly Acli Livorno: Marangoni 6, Sammartini 11, Botteghi 12, Miccio 8, Poggio 8, Nikitinaite 5, Braccagni ne, Sassetti 2, Rinaldi, Spagnoli 2, Poggi ne, Cruz 4. Allenatore Andreoli

Parziali: 15-15; 32-34; 46-47

© Riproduzione riservata