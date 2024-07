Cinque minuti di illusione e poi la superiorità della Lituania emerge in maniera anche più netta di quanto si pensasse. A San Juan l'Italia perde male (64-88) e dice addio al sogno di andare in finale per cercare l'ingresso all'Olimpiade di Parigi. Saranno i lituani a giocarsi la chance contro i padroni di casa del Portorico che hanno battuto il Messico con un perentorio 98-78.

Senza Fontecchio, ma anche senza veri centri (e non è che Tessitori sarebbe servito a molto) l'Italia ha provato a sorprendere la Lituania con una buona partenza (8-4) ma tutto si è ribaltato appena Grigonis ha iniziato il suo show (6/8 da tre nei primi 25 minuti) e i lituani hanno usato la maggior stazza per dominare a rimbalzo, 40 recuperi sotto i tabelloni contro i 25 degli azzurri.

Incassato un break di 11-0 e finita sotto l'Italia non è più riuscita a riemergere. È finita a -10 al 14', ha avuto una reazione d'orgoglio trascinata da Gallinari che l'ha portata a -2, ma una volta che la Lituania ha ripreso il largo è stata notte fonda: 38-47 al riposo e -15 al terzo quarto. Anche perché diversi azzurri hanno giocato sottotono, compreso un dimesso Spissu, e tatticamente il coach Pozzecco non è riuscito a limitare lo strapotere della Lituania.

Il tabellino

Italia: Spissu 2, Mannion 6, Abass, Tonut 6, Gallinari 15, Melli 10, Ricci 6, Bortolani, Caruso ne, Polonara 7, Pajola 4, Petrucelli 8. All. Pozzecco.

