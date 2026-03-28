La madre di tutte le partite. Domani al PalaSerradimigni (17.30) la Dinamo punta al successo su Treviso per andare a +8 in classifica e sul 2-0 nei confronti diretti. Sarebbe praticamente salvezza a sei giornate dalla fine, che per i biancoblù saranno solo cinque perché deve osservare ancora il turno di riposo.

Nelle ultime stagioni Sassari ha 5/5 davanti ai propri tifosi, però mai la sfida si era caricata di questo peso. Per Treviso è una sorta di ultima chance, anche se fa la corsa pure su Cantù. Per il Banco l'ultima partita abbordabile in casa, visto che dopo dovrà ospitare Venezia e Virtus Bologna.

Ben sei gli ex. Treviso ne ha quattro: il play Cappelletti e il play-guardia Weber sono stati determinanti nel campionato scorso per raggiungere la salvezza in anticipo. Il terzo ex è il centro pellegrino, che ha avuto poco spazio. Il quarto è Federico Pasquini, per 14 anni braccio destro del presidente Sardara. A Treviso hanno invece giocato il play Zanelli e l'ala Mezzanotte.

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