La gara d'andata vinta dalla Dinamo 94-76 non fa testo. Domani a mezzogiorno è una Napoli rivoluzionata quella che ospita la squadra sassarese.

Sono cambiati il tecnico, con l'ex biancoblù Valli, e tutti gli stranieri: il play Pullen, il play-guardia Green, l'alapivot Zubcic e il centro Bentil, ai quali va aggiunto il play Pangos che al palaSerradimigni non era entrato per problemi fisici. Oltre a coach Valli la formazione di casa propone un altro ex, l'ala Treier che sta girando a 7 punti e 3 rimbalzi.

Sassari invece fa esordire come capo allenatore Massimo Bulleri, promosso dopo il divorzio da Nenad Markovic: “Ci aspetta una partita impegnativa sotto il livello fisico e mentale, sarà fondamentale ritrovare sorriso e serenità, e limitare l’impatto dei loro giocatori più talentuosi nell’uno contro uno, per questo dovremo essere bravi a controllare l’area sia in attacco che in difesa”.

Difficile capire chi rientra rispetto alla trasferta di Bilbao: il play Bibbins e la guardia Gazi dovrebbero essere utilizzabili.

© Riproduzione riservata