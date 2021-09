Una classica. Con in più la voglia di rivalsa dopo la sconfitta per 76-66 nei quarti della Supercoppa. Sabato la Dinamo gioca l'anticipo della seconda di campionato a Brindisi. Al match ci arriva con lo slancio della vittoria su Pesaro e il rientro del play Anthony Clemmons, che era andato negli Usa per vedere i gemelli appena nati.

Il coach Demis Cavina rivela: “Ci siamo ritrovati martedì in palestra e stiamo recuperando le forze. E' rientrato anche Anthony Clemmons con un sorriso pieno per la nascita dei figli che ci ha contagiato. In più c'è il sorriso anche per l'impresa delle ragazze nell'Eurocup. Sono soddisfatto per quello che stiamo facendo. La gara contro Pesaro ci ha insegnato quali sono i punti sui quali lavorare. In attacco facciamo canestro in maniera altalenante ma abbiamo migliorato in difesa, invertendo i numeri”.

Come all'andata sarà importante non subire troppo a rimbalzo e limitare il contropiede dei pugliesi. Il tecnico biancoblù analizza la gara: “Brindisi la conosciamo bene, l'aspetto dei rimbalzi sarà fondamentale e dobbiamo approcciare la gara con una intensità fisica diversa. In Supercoppa i loro contropiede nascevano dalle nostre scelte in attacco e dalle palle perse. Da una buona gestione offensiva può nascere una buona transizione difensiva”.

