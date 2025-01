Doppiamente festeggiata perché inattesa. La vittoria al PalaSerradimigni sulla Virtus Bologna per 76-68 consente a Sassari di restare equidistante da playoff (-6) e salvezza (+6). Il debutto vincente di Massimo Bulleri come capo allenatore ha fornito l'immagine di una squadra con la testa più libera rispetto alle giornate precedenti.

Ora è necessario espugnare Scafati domenica per togliersi qualsiasi timore di restare impelagata nella lotta per la salvezza, che a oggi vede il quartetto formato da Pistoia, Cremona, Napoli (in grande rimonta) e appunto Scafati.

Prima però c'è il penultimo match di Europe Cup: domani alle 20.30 arriva al PalaSerradimigni Le Portel. Gara inutile perché la Dinamo è ormai fuori dalla minore delle coppe europee e anche i francesi sono tagliati fuori.

Sarà l'occasione per dare più spazio agli italiani Vincini, Veronesi, ma anche Trucchetti e qualche altro giovane, concedendo un minutaggio non superiore ai 20 minuti al centro Halilovic e all'ala Bendzius, in modo da averli nel pieno delle energie domenica a Scafati.

