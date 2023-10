Dopo la netta (ma onorevole) sconfitta maturata all'esordio contro la fortissima Autosped Derthona, la Techfind Selargius fa le valigie e vola in Toscana, dove domenica (ore 14.30) sarà ospite della Galli San Giovanni Valdarno nel secondo turno del campionato di A2 Femminile, Girone A.

Il calendario non è stato certo tenero nei confronti della squadra di coach Righi, che dopo la più autorevole candidata alla promozione, si trova ad affrontare un'altra compagine accreditata per la lotta al vertice. Retrocessa pochi mesi fa dall'A1, San Giovanni Valdarno si è affidata al tecnico madrileno Garcia Fernandez e a un collettivo che punta forte sulle individualità di Rossini, De Cassan e Amatori.

Pur sconfitta all'esordio sul parquet di Broni (64-60), la compagine toscana ha dimostrato di trovarsi già in buone condizioni di forma, combattendo punto a punto per larghi tratti. La Techfind, dal canto suo, andrà a caccia dei primi punti della stagione affidandosi alla lunga francese Eloise Pavrette, che al debutto assoluto in Italia ha brillato con una doppia-doppia da 24 punti e 13 rimbalzi: «Siamo ovviamente dispiaciute per la sconfitta contro Derthona», afferma, «ma abbiamo imparato delle lezioni che ci potranno essere utili per il prosieguo della stagione. La squadra mi ha servita bene, per questo sono riuscita a dare un contributo continuo in attacco. Ho un buon rapporto con tutte le compagne, e questo non può che aiutarci a giocare bene insieme. Abbiamo preparato bene la partita di domenica e sappiamo cosa aspettarci: sarà determinante approcciare bene la gara fin dai primi minuti».

