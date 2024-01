Inizia dal PalaVienna il 2024 della Techfind Selargius, che sabato (ore 18) riceverà la visita delle Foxes Giussano nel 13° turno della Serie A2 Femminile di basket.

Reduci da un finale d'anno in crescendo, con 8 vittorie nelle ultime 9 giornate che hanno permesso di scalare la classifica fino alla quinta posizione, in piena zona playoff, le giallonere di Simone Righi sono determinate a proseguire sullo stesso solco.

«La sosta natalizia ci è servita per recuperare energie mentali e fisiche», afferma il capitano Silvia Ceccarelli, «fino a ora è stata una stagione molto dispendiosa. Abbiamo approfittato di questi allenamenti per lavorare su alcuni aspetti del nostro gioco che ancora sono da migliorare, e abbiamo cercato di preparare un piano partita adatto per affrontare la partita di sabato».

Neopromossa nella categoria, Giussano è stata protagonista di una buona prima parte di stagione (ottavo posto con 12 punti). Sulla panchina della squadra lombarda siede una leggenda del basket femminile come Aldo Corno, 12 volte campione d'Italia e 6 volte campione d'Europa con Vicenza e Comense tra la metà degli anni '80 e la fine dei '90. In campo, invece, ci sono l'ex Giulia Manzotti, vista a Selargius nella stagione 2020/21 e Valentina Gatti, al Cus Cagliari in A1 nel 2014/15: «Giussano sarà un’avversaria dura da battere», aggiunge l'ala selargina, «fin qui hanno avuto alti e bassi, ma comunque hanno dimostrato di poter giocare un’ottima pallacanestro. Ci sono delle giocatrici con molto talento soprattutto offensivo, quindi dovremo essere brave a limitarle, cercando di imporre il nostro ritmo di gioco sin da subito».

Il piano partita è presto detto: «La farà la determinazione con cui scenderemo in campo, ma anche la capacità di non abbatterci qualora la partita dovesse complicarsi», conclude Ceccarelli, «fino ad ora siamo riuscite a far fronte alle difficoltà sempre ripartendo da buone azioni di collaborazione difensiva».

