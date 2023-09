Prima giornata del Trofeo Miners Cup domani sera alle 20 al Palazzetto dello Sport di Carbonia. Si affrontano la Dinamo Banco di Sardegna e il Peristeri Atene, formazioni che disputano la Champions league della Fiba. Quello di venerdì è il primo atto di una sfida che vivrà la "rivincita" domenica, sempre alle 20, nell'evento organizzato dal Comune di Carbonia insieme alla scuola basket Miners di Carbonia.

Per la squadra sassarese è prova generale in vista del campionato che si apre domenica 1° ottobre al Palaserradimigni contro Napoli. Formazione ancora rabberciata quella sassarese, visti gli infortuni di Tyree, Charalampopoulos e Bendzius.

Nel Peristeri Atene allenato da Spanoulis, fuoriclasse dell'Olympiakos, gioca Joe Ragland, avversario dei biancoblù con le maglie di Milano e Cantù.

Intanto ieri due Lba awards per la società biancoblù: Ousmane Diop come giocatore più cresciuto (Most Improved Player) e l'ufficio stampa Dinamo come Best Digital Project. Un altro premio è stato dato a Jack Devecchi come riconoscimento alla carriera.

© Riproduzione riservata