Inizia con una sconfitta la seconda fase a gironi della Next Generation Cup 2025, il torneo per squadre juniores dei club di serie A. Sul parquet di Rimini la Dinamo cede all'Umana Reyer Venzia per 98-63.

Fatale alla squadra sassarese il primo quarto, dove è andata sotto 27-13- I ragazzi di Coach Sassu hanno provato a risalire arrivando anche a -8 sospinti da Meschini (15 punti e 6 asssit) e Cipriano (17punti e 5 rimbalzi), ma Venezia ha fatto pesare l'indubbia superiorità fisica.

Prossimo appuntamento per la Dinamo Banco di Sardegna domani alle ore 11.30, contro la Virtus Bologna, al Palasport Flaminio di Rimini.

