I grandi campioni del basket in carrozzina sono pronti a fidarsi al Palasport di sa Rodia.

Sabato e domenica l’impianto sportivo di viale Repubblica ospiterà la terza edizione del Torneo nazionale Città di Oristano. L’evento è organizzato dalla Oristano basket, con il patrocinio del Comune, della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Mont’e Prama.

«Sul parquet di Sa Rodia si ritroveranno alcuni tra i più grandi campioni del basket in carrozzina, atleti di spicco a livello internazionale, nonché i giocatori della Dinamo Sassari attualmente grandi protagonisti nella serie A» – spiegano gli organizzatori della Oristano Basket.

A contendere il titolo alla formazione sassarese ci saranno Basket Seregno, D Junior Team Porto Torres, Nuova Pallacanestro Rieti.

«Una delle finalità dello sport è l’integrazione - sostiene l’assessore allo Sport Antonio Franceschi - e questo è un valore che è tanto più importante se calato in una disciplina come il basket in carrozzina per l’alto valore sociale che ha in sé».

