Paura per Federica Brignone che è caduta durante lo slalom gigante ai campionati Assoluti in corso in Val di Fassa. L'azzurra, vincitrice dalla Coppa del mondo, è stata portata via in elicottero all'ospedale di Trento.

La campionessa valdostana - secondo quanto si apprende - ha inforcato una porta con un braccio ed ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente.

