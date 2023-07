Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'argento e Domenico Acerenza quella di bronzo nella 5 km di fondo ai Mondiali di nuoto del Giappone.

L'oro è andato al tedesco campione in carica Florian Wellbrock, che bissa il titolo della 10 km. Quarto il connazionale Oliver Klemet. Lontani gli altri protagonisti della vigilia, tra cui l'ungherese Kristof Rasovszky settimo.

«Sono molto contento, non immaginavo neanche di far bene, ho messo tutto me stesso. Mi pesa non vincere, mi dispiace troppo, divento paranoico, è come un fatto personale che mi fa imbestialire quando le cose mi vanno male. Wellbrock non volevo farlo andare via, di solito non sono contento per un secondo posto, ma stavolta questa medaglia mi toglie ogni dubbio e mi rendo conto di essere forte. Non avevo grandi aspettative ma è andata bene», ha detto Paltrinieri, che era deluso dopo la brutta gara nei 10 chilometri.

Entrambi sul podio dunque i “fratelli” del nuoto di fondo nostrano. Ottimo biglietto da visita per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’Italia si presenta come una delle grandi protagonista del nuoto in piscina e di fondo e che probabilmente sono l’ultimo grande obiettivo di Greg, uno dei migliori nuotatori della storia italiana.

(Unioneonline/L)

