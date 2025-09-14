giappone
Mondiali di atletica, tonfo Tamberi: eliminato nel salto in altoTre errori a 2.21 per il campione olimpico di Tokyo
Delusione per Gianmarco Tamberi ai Mondiali di atletica a Tokyo.
Il campione olimpico, arrivato in Giappone lontano dalla forma migliore, non è riuscito a superare la quota di 2.21, fallendo tre volte consecutive la misura. Per lui dunque niente qualificazioni del salto in alto.
Niente da fare nemmeno per altri due dei quattro azzurri in gara, Manuel Lando e Stefano Sottile. Continua invece Matteo Sioli, che ha superato la misura di 2.21.
