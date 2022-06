Filippo Tortu si aggiudica la “sfida tra sardi” nei 200 metri al Golden Gala, tradizionale appuntamento per i big dell’atletica mondiale all’OIimpico di Roma.

Lo sprinter brianzolo di origine tempiese chiude infatti al terzo posto dietro all’americano Kenneth Bednarek (20”01) e al sudafricano Adams (20″33).

20”40 il tempo fatto registrare da Tortu, suo miglior risultato stagionale.

L’oristanese Lorenzo Patta, invece, ha chiuso ottavo e penultimo, ma con il suo nuovo record personale (20”91).

Una sfida sarda, quella di Roma, ma non solo. È stata infatti anche sfida tra campioni olimpici azzurri: oltre a Tortu e a Patta in gara c’era anche Fausto Desalu, altro staffettista medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Per lui il quarto posto, in 20”59.

TORTU – “Me la sono presa con troppa calma, ho pensato troppo, ho fatto male la curva, meglio il finale. Ma se fai 120 metri piano poi non è che può portare al termine bene una gara”, ha detto Filippo Tortu dopo la gara. “Ad ogni modo – ha aggiunto – una prestazione non del tutto negativa. Il bicchiere lo posso vedere parzialmente pieno”, anche perché “la parte più importante della stagione deve ancora arrivare”.

KADDARI – Nei 200 metri femminili la quartese Dalia Kaddari è arrivata ottava (23”29), al termine di una gara dominata dalle giamaicane Shericka Jackson (21”91) e Thompson-Herah, prima e seconda davanti alla britannica Asher Smith.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata