Manca meno di un mese e Filippo Tortu tornerà in pista. Il 7 maggio il velocista di origine sarda sarà a Nairobi per la gara dei 100 metri piani al Kip Keino Classic. Dopo la stagione indoor, che l’atleta azzurro non ha frequentato per scelta, comincia quindi un nuovo calendario. La seconda tappa è quella del 13 maggio a Doha, prima della Wanda Diamond League, con i 200 metri piani.

“Non vedo l'ora di gareggiare - ha detto Tortu -. Abbiamo scelto Nairobi con il mio allenatore Salvino Tortu (suo padre, ndr) e con Federico Rosa, il manager che da quest'anno collabora con Sprint Academy per la ricerca e selezione dei meeting, perché lo scorso anno abbiamo chiuso la stagione con un ottimo tempo e fantastiche sensazioni. Il contesto e la pista mi sono piaciuti molto e voglio provare a cimentarmi lì anche sui 100 metri".

A Doha invece si aspetta “di poter incontrare atleti molto forti che mi stimoleranno a fare bene. Quest'anno gli obiettivi individuali sono chiari: finale ai Mondiali e medaglia agli Europei sui 200 metri. Abbiamo selezionato con cura le prime gare proprio per arrivare pronti ai principali appuntamenti della stagione".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata