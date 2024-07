L'Italia chiude al secondo posto nel tabellone femminile agli Europei di padel in corso al Tennis Club Cagliari, in attesa della finale maschile. Per le azzurre di Marcela Ferrari, protagoniste di una grande settimana a Monte Urpinu, arriva la sconfitta nella finale contro le invincibili della Spagna, che ha fatto valere tutta la sua qualità e i favori del pronostico.

Il primo incontro ha visto Alejandra Alonso e Andrea Ustero vincere 6-0 6-1 contro Carolina Orsi ed Emily Stellato, in 47'. Poi sono state Jessica Castelló e Marta Ortega a chiudere i conti, superando con un doppio 6-3 in un'ora e 8' Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, che hanno dato tutto tenendo aperto il match il più possibile. Il 2-0 ha reso ininfluente il terzo match, che non si è giocato e avrebbe dovuto vedere in campo Patricia Llaguno e Lucía Sainz contro Carlotta Casali e Lorena Vano.

Il successo. Per la Spagna è un dominio quasi assoluto agli Europei di padel: ha vinto, con questa, dieci delle tredici edizioni femminili. E sono dieci anche quelle della maschile, che alle 18 (sempre sul campo centrale del Tennis Club Cagliari) sfiderà a sua volta l'Italia nella seconda finale di giornata.

© Riproduzione riservata