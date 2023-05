Elisabetta Canalis torna sul ring, dopo l'esordio (vittorioso) nel kickboxing agonistico dell’anno scorso.

Appuntamento fissato il 24 giugno alla “Night of Kick and Punch 14 - Black Tie Edition” che si terrà alla Reggia di Venaria, alle porte di Torino.

La modella e showgirl sarda combatterà contro Angelica Donati sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna con le regole dello stile kick light.

L'anno scorso, sempre alla Reggia di Venaria, Elisabetta aveva battuto Rachele Muratori ai punti dopo tre spettacolari riprese.

«Ho deciso di tornare sul ring perché lo trovo il coronamento di un anno intenso di allenamenti e di sforzi per migliorare tecnicamente», spiega lei stessa. Aggiungendo: «Questo sport non mi fa mai sentire arrivata e so che potrei sempre dare di più. La kickboxing, come tutte le discipline praticate seriamente, implica sacrifici, perseveranza, rigore e diverse sedute dal fisioterapista ma per quanto mi riguarda ti dà sempre la spinta per non mollare».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata