Elisabetta Canalis fa il suo esordio nel kick-boxing.

La modella e showgirl di origine sarda, ma da anni residente negli States, debutterà sul ring sabato 18 giugno, alla Reggia di Venaria Reale, sede della 12esima edizione di “The Night of Kick and Punch”, gala dedicato agli sport da ring.

La Canalis, già madrina dell’evento e da anni appassionata di kick-boxing (si allena con l’ex campione del mondo), combatterà contro Rachele Muratori sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna con le regole dello stile low-kick: pugni dalla cintola in su e calci al volto, al corpo e alle gambe.

"Kickboxing per me significa equilibrio, stabilità - spiega Elisabetta - e anche tanto sudore. Mi alleno costantemente da tempo e amo questa disciplina perché richiede, oltre allo sforzo fisico, tanta concentrazione su se stessi e anche sull'avversario. Perseverare nel lavoro combinato su corpo e mente, che può essere un'alleata ma anche un'avversaria nella vita e sul ring, mi ha permesso negli anni di migliorare la mia stabilità interiore. Non vedo l'ora che arrivi il 18, e di poter combattere".

