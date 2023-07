Tutto è andato liscio: a Espoo Dalia Kaddari ha vinto in scioltezza la propria semifinale e questo pomeriggio alle 16.40 italiane (in streaming sul sito allathletics.tv) proverà a confermarsi campionessa d’Europa Under 23 dei 200 metri.

La velocista quartese delle Fiamme Oro non si è fatta distrarre né dall’assenza della rivale più pericolosa, la francese Gemima Joseph, né dalla falsa partenza (cartellino verde per tutte) chiamata dallo starter.

È schizzata dai blocchi meglio di tutte e all’uscita della curva aveva già un vantaggio tale da poter agevolmente controllare la gara e chiudere prima in 23”77, tempo alto, che risente anche dei 3,1 m/s di vento contrario.

Dopo aver corso in 23” in batteria, la velocista allenata da Fabrizio Fanni (presente a bordo pista al Leppävaara Stadium, in Finlandia) può guardare con fiducia alla finale.

