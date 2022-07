"Ho avuto una carriera incredibile, perché mi sono divertita: ho avuto momenti di grande felicità e altri di brucianti delusioni, ma questo è lo sport e io lo amo".

Allyson Felix, leggenda dell'atletica leggera Usa e mondiale, ha annunciato il ritiro dopo i Mondiali di Eugene, i decimi della sua gloriosa carriera.

A quasi 37 anni (li compirà a novembre), in 20 anni di pista ha conquistato il record di 18 medaglie mondiali, di cui dodici d'oro, più sette ori olimpici (uno individuale e sei in staffetta), tre argenti e un bronzo, tra 100, 200, 400 metri. Una leggenda.

E per celebrare l’addio all’atletica di Allyson – che mentre brillava in pista è anche diventata avvocato e madre – anche Google ha voluto fare le cose in grande. In questi giorni a chiunque cerchi “Allyson Felix” sul motore di ricerca apparirà infatti un’animazione speciale che celebra una donna straordinaria che sicuramente mancherà al mondo dello sport.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata