Al Poggio Sport Village l'orologio del tennis è tornato indietro per un giorno. Domenica, i campi del circolo di Poggio dei Pini hanno ospitato l'ottava edizione del Winter classic, torneo sociale che ha visto in campo racchette di legno e completini vintage all white.

Si confermano vincitori Bebo Gasole e Federico Visioli, che in finale hanno battuto Marco Cogoni e Ludovico Sanna

Confermato anche il premio Vintage a Fulvio Siotto, con un nuovo outfit originale Tacchini e Trussardi, mentre nel femminile si è distinta per eleganza e cura dei particolari Daniela Fadda.

Il quizzone è stato vinto da Alessandro Valli, seguito da Francesco Massidda e Alberto Murgia.

Come da tradizione, premi in libri sulla storia del tennis sardo e della cooperativa Poggio dei Pini, oltre a ricercati accessori e cimeli offerti dallo storico negozio Tennis Service a Cagliari.

